Deux minutes empêchent le Tricolore d'honorer Guy Lafleur

La planète hockey est en deuil, cette fin de semaine, la légende du Canadien Guy Lafleur a perdu son combat contre le cancer et gagné son ciel honorablement. Avec le numéro 10 sur le chandail, l'équipe du Démon blond cherchait à l'honorer dans un match contre les Sénateurs, ce samedi.

Les possibilités de l'emporter étaient bien vivantes, en première période, jusqu'à voir les Sens marquer trois buts en l'espace de deux minutes. Ces 127 secondes ont mené à une avance de 5-1 du côté ontarien, ce qui ne pouvait permettre à Montréal de l'emporter.

Néanmoins, comme l'a souligné Martin Saint-Louis, ses troupes ont joué 58 bonnes minutes sur la patinoire. Un total de 48 lancers et quatre buts étaient malgré tout insuffisants pour ce match conclu par 6 à 4.

Faits intéressants, les attaquants Jake Evans et Rem Pitlick se sont bien illustrés dans cette joute offensive. Pitlick a marqué deux buts, élevant son compte à 15 cette saison. Pour Jake Evans et ses deux passes, il n'a besoin que de trois autres points pour atteindre la trentaine offensive cette saison.

Au tour de Cole Caufield, le populaire numéro 22 a enfin marqué son vingtième but de la saison. Alors qu'il avait dépassé la marque recrue de 18 filets de Lehkonen, jeudi dernier, il rejoint une autre ancienne recrue du Tricolore, avec sa plus récente réussite offensive.

En effet, Chris Higgins, en 2005-2006, avait été la dernière recrue du Canadien à atteindre le plateau des vingt buts dès sa première saison dans la LNH. Ayant marqué 23 filets à l'époque, Caufield se retrouve maintenant avec un nouveau défi: égaler cette marque d'ici les trois rencontres restantes.

Le temps va nuire au numéro 22, mais il demeure qu'il a déjà battu Higgins, théoriquement, sur cette marque. Avec ses cinq filets en dix joutes, la saison dernière, Caufield en compte 24 en 74 matchs, alors qu'Higgins avait conclu avec 23 buts à ses 82 matchs. Bref, on peut conclure que Caufield est le meilleur buteur chez les recrues du Tricolore, au 21e siècle, ce qui n'est pas mal.

Pour la suite, Nick Suzuki et sa bande tenteront de mettre fin à une séquence de huit défaites de suite ce dimanche. Alors que les Bruins sont en ville, on risque fort bien d'assister à un hommage des plus émouvants pour notre Guy national.