Bilan de la saison pour le Perfection-Auto

De retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie, la jeune organisation du Perfection-Auto entamait sa 4e saison dans le circuit Junior A de la LHJABF.

C’était l’arrivée du nouvel entraîneur-chef, Stéphane Poulin, qui arrivait du Junior AA à Saint-Georges, lui qui y avait passé sept saisons.

À sa première année, il amène l’équipe en finale et donne un premier championnat de saison régulière à l’équipe en terminant au 1er rang du circuit avec une fiche de 13 victoires et 2 défaites en temps régulier, 2 défaites en prolongation ainsi qu’une défaite en fusillade.

Le capitaine, Simon-Olivier Tanguay, termine au premier rang des marqueurs du circuit Jolicoeur et le gardien Xavier Lapointe met la main sur le titre de meilleur gardien de la ligue avec une moyenne de buts alloués de 2,92.

L’équipe alignait plusieurs nouveaux visages pour entourer les 4 joueurs de 21 ans et les 2 joueurs de 19 ans. De plus, le club ne comptait aucun joueur de 20 ans, ce qui fait du club un, sinon le plus jeune de la ligue. Cela signifie donc que l’équipe sera compétitive pour plusieurs saisons.

L’équipe s’est aussi donné une belle santé financière et beaucoup de crédibilité durant la dernière campagne.

Pour ce qui est de l’entraîneur Poulin, il est bien fier de ses joueurs. « Je suis très fier de tous, ils se sont dévoués toute la saison. On a rentré un système de jeu et tous y ont adhéré. J’ai senti qu’on a bâti quelque chose cette année et je suis extrêmement confiant pour la prochaine saison. On a acquis de l’expérience durant cette finale. Je veux aussi remercier les 21 ans de notre groupe qui étaient là depuis le tout début de notre organisation : Simon-Olivier, William, Albert et Nicolas, je veux vous remercier de votre support et de l’héritage que vous laissez. Je veux aussi remercier l’organisation, les partenaires et mes adjoints. »

D’ailleurs, le groupe d’entraîneurs composé de Stéphane Poulin en tête et ses adjoints, Steven Morin et Maxime Loignon, sera de retour l’an prochain.

Des nouvelles du tournoi de golf de l’équipe, qui se tient habituellement au début août, suivi du camp d’entraînement, viendront plus tard.