Le Familiprix de Saint-Joseph champion de la LHCS

C’est devant une salle comble de 1 200 spectateurs que le Familiprix de Saint-Joseph a remporté, vendredi soir, le 22 avril, le titre de Champion de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light.

En avance par trois parties contre une, les Joselois ont complètement dominé leurs adversaires, le Décor Mercier de Montmagny, signant un gain de 6-2 dans une atmosphère survoltée au vieil aréna de Saint-Joseph qui fermera officiellement ses portes dans deux semaines pour faire place à un tout nouvel aréna dès l’automne.

Les nouveaux champions ont pris les devants dès la première minute de jeu de la période initiale lorsque Joé Boutin a trompé la vigilance du gardien Derek Clavet à 59 secondes.

Les joueurs du Familiprix ont explosé avec quatre buts lors de la période médiane remplie d’actions et d’émotions sur la glace, les arbitres décernant pas moins de 13 pénalités, dont une extrême inconduite de partie à Dave Gaumond de Montmagny. Le défenseur Jacob Jacques, avec son 12e des séries, a profité d’un avantage numérique pour donner les devants 2-0 aux siens à 5:45, puis Yannick Roy a accentué cette avance son 7e de l’après-saison à 11:28. La pédale toujours au plancher, les locaux ont ajouté deux autres buts avant la fin de l’engagement, soit ceux de Denis Nadeau à 13:10 et le deuxième de de Yannick Roy à 15:09, ce qui permettait, à toutes fins pratiques, de sceller l’issue de la rencontre et de la série.

Avec une marque de 5-0 après deux périodes, la troisième a été plus tranquille sur la glace avec une seule punition infligée aux deux équipes. Charles Morin à 4:27 et Louis David Bourgault à 14:05 ont marqué à deux reprises pour le Décor Mercier lors de cet engagement, Junior Lessard complétant la marque pour les nouveaux champions, entre ces deux filets, à 13:57.

Joueur par excellence

Après le match, la direction du circuit a remis au défenseur Jacob Jacques du Familiprix le titre de joueur par excellence des séries 2022, lui a qui amassé un impressionnant total de 12 buts et 6 aides pour 18 points. Lors de la finale, il a inscrit quatre buts, dont un filet victorieux, en plus d’ajouter quatre passes.

En souvenir de Patrick Cyr

Lors des cérémonies d’après-match, les joueurs du Familiprix ont rendu hommage à leur ancien coéquipier Patrick Cyr, décédé lors d’un accident de la route à la mi-décembre, en partageant la glace avec sa conjointe, ses enfants et ses proches, ce qui a donné droit à des moments très émouvants.

Le gouverneur de la formation, Serge Lafontaine, a mentionné après le match que l’objectif de la formation, suivant l’accident, était de remporter les grands honneurs pour leur coéquipier, ce qui est maintenant fait.

La saison 2021-2022 étant maintenant terminée, les dirigeants du circuit donnent rendez-vous aux amateurs de la saison dès l’automne prochain pour la reprise des activités et une saison 2022-2023.