Le Cool FM s'incline à nouveau face aux Pétroliers

Le club de hockey Cool FM jouait sa seconde partie de la demi-finale contre les Pétroliers, hier soir. Malheureusement, pour une deuxième fois, Saint-Georges s’est incliné 4 à 1.

Pourtant l’équipe beauceronne avait bien débuté avec un premier but de Michael Rhéaume. Plus tard dans la période, Charles-Éric Légaré a créé un revirement avec son coéquipier Maxime Guyon. Ce dernier a lancé vers le filet croyant avoir marqué, mais les arbitres refusent le but.

En deuxième période, Laval reprend le dessus grâce au joueur Yannick Riendeau. Le Cool FM a reçu une punition se retrouvant en désavantage numérique donnant l’occasion aux Pétroliers de prendre l’avance.

À la dernière période, une lutte s’est jouée entre Dave Hamel et Derek Parker. Malheureusement, les Beaucerons n’arriveront pas à stopper Yannick Riendeau qui a inscrit le troisième but de son équipe. Puis finalement, les Pétroliers ajoutent un autre point à leur fiche repartant avec la victoire.

Les deux équipes se retrouveront à Laval vendredi pour le troisième match et samedi à Saint-Georges pour le quatrième.

Pour le moment, Laval mène la série 2-0.