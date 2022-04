Danse: No rules termine au 6e rang des Championnats du monde

Après deux prestations remarquables à la compétition The Dance Worlds à Orlando, en Floride, No rules a été nommé 6e meilleur groupe de danse et 3e meilleur pays de sa catégorie.

Les 14 danseurs de l'école Dan-zaa à Beauceville se disent extrêmement fiers de leurs performances. Ils faisaient face à 13 autres équipes de la catégorie Open Coed Elite Hip-Hop.

Ils sont d'abord montés sur scène samedi à 10 h pour les demi-finales, puis dimanche à 12 h 15 pour la finale. Après ces efforts, les Beaucerons profitent de quelques jours de repos à Walt Disney World Resort.