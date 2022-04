Le Club de natation régional de Beauce récolte une dizaine de médailles

Durant le mois d’avril, un total de 22 nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont participé à deux compétitions importantes qui ont permis de rapporter plusieurs médailles.

Les 9 et 10 avril, les membres du club ont affronté les nageurs de dix autres clubs à l’Aquafête à Charlesbourg. Mentionnons que des clubs puissants étaient présents, dont le Club de natation Région de Québec, Rouge et Or et Notre-Dame-de-Grâce de Montréal. La plupart des Beaucerons ont fait leur meilleur temps, mais ils sont revenus avec une seule place sur le podium.

Le 23 avril, les athlètes se sont dirigés vers Lévis pour le Défi AllTides. Ce fut une réussite pour le club qui a récolté une médaille d’or, cinq d’argent et trois de bronze. Noémie Girard a été quatre fois en deuxième position. De plus Émerick Vachon s’est démarqué au 100 mètres libre avec un temps de 54,82 secondes.

Finalement, les performances de Mathilde Sirois, Hubert Bergeron, Jérémy Dulac, Arianne et Roxane Pouliot leur ont permis d’atteindre la finale générale de leur catégorie.