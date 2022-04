Une fin digne du numéro 10 pour le Tricolore

La saison 2021-2022 aura été couronnée de difficultés, de blessures et d'un deuil encore apparent de la défaite en final la saison dernière. Nick Suzuki et sa bande terminent au dernier rang du classement général, devenant la première équipe de l'histoire à occuper la 32e position. Mais ce vendredi soir, le CH a tenu à disputer une solide rencontre.

La Floride rendait visite au Canadien, pour ce dernier match de la saison. Les Panthers occupant le premier rang de la division Atlantique, les meilleurs éléments de la formation n'avaient pas à rentrer travailler, ce soir. Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et les autres vedettes prenaient leur soirée pour un repos bien stratégique, en vue de séries les opposant aux Capitals de Washington.

Le CH n'a donc fait que profiter de cette opportunité. De nombreux joueurs se sont bien amusés dans cette dernière joute de la campagne, alors que Cole Caufield a marqué son premier tour du chapeau en carrière. C'est le premier de plusieurs, vu son potentiel, mais il a choisi un excellent moment pour le faire.

En poursuivant avec le numéro 22, il aura terminé la saison avec 23 buts, ce qui est le même total que l'ancienne recrue du Tricolore, Chris Higgins, en 2005. Il faut tout de même savoir que dans un total de 77 matchs dans la LNH, en sachant qu'une saison en compte 82, Caufield a déjà marqué 27 buts. C'est un total exceptionnel, pour un jeune à peine âgé de 21 ans.

Un peu plus dans l'ombre, le défenseur Jordan Harris a marqué son premier but dans la LNH. Le jeune ayant terminé l'université a signé avec le CH il y a quelques semaines et aura eu besoin de dix rencontres pour réussir ce filet bien mérité. Il demeure un défenseur subtil et moins spectaculaire qu'un Justin Barron, mais le potentiel est bel et bien là pour une véritable carrière dans la Ligue nationale de hockey.

L'attaquant Tyler Pitlick a à son tour marqué son premier but de la saison, lui qui avait été acquis dans la transaction envoyant Tyler Toffoli aux Flames. Reconnu pour ses talents de marqueur, Mike Hoffman a également marqué son quinzième de la saison, lui qui a complété huit points à ses neuf derniers matchs.

Avec son 13e but de la campagne, Jake Evans n'aura été qu'à un point d'atteindre le plateau de la trentaine. Le numéro 71 aura réellement débloqué offensivement, en tant qu'attaquant de soutien. On a également vu l'attaquant Nick Suzuki obtenir sa 40e passe de la saison, lui qui termine son année avec 61 points.

De son côté, Carey Price aura réalisé 37 arrêts, alors que son ancien coéquipier Ben Chiarot a marqué l'un des deux seuls buts de son équipe. Dans ce gain de 10-2 du Canadien, le numéro 31 a su briller et profiter de sa soirée. Certains pensent qu'il s'agissait de son dernier match dans l'uniforme bleu-blanc-rouge, mais une chose est certaine, son départ, s'il y a lieu, pourra se faire dignement.

La saison étant maintenant terminée, la prochaine date importante du Canadien sera le 10 mai prochain. Il s'agira de la loterie du prochain repêchage, alors que Montréal s'avère l'équipe favorite pour mettre la main sur le premier choix au total, dont l'espoir potentiel est Shane Wright.

Il faut savoir que ce jour risque d'être important pour le futur de l'organisation, au point de vue hockey. Pour la saison prochaine, il faudra espérer des jours plus glorieux pour Montréal, mais en attendant, rien de mieux qu'un match de dix buts pour honorer le numéro 10 Guy Lafleur, comme Martin St-Louis l'a si bien souligné.