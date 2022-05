L'arbitre Alexandre Boily remarqué par la Ligue canadienne de football

Alexandre Boily, de Saint-Georges, a participé du 13 au 15 mai à l’académie d’arbitrage organisée par la Ligue canadienne de football (LCF), visant à augmenter le nombre d’officiel de haut niveau qualifié au Canada.

Il se trouvait alors avec huit autres Canadiens sélectionnés pour approfondir leurs connaissances en arbitrage et développer les compétences nécessaires afin de travailler aux niveaux amateur et professionnel.

À cette occasion, il a pu échanger avec les meilleurs officiels du pays. « J’en ai appris beaucoup sur le savoir-être, les compétences et le travail que requiert la carrière d’arbitre professionnel dans la LCF. Je suis très reconnaissant d’avoir eu la chance de vivre cette expérience », a indiqué Alexandre lors d’une entrevue avec EnBeauce.com.

Il a également été invité à arbitrer le U Sports East–West Bowl, un match annuel des étoiles du football universitaire canadien qui avait lieu à l'université McMaster à Hamilton en Ontario, le 7 mai. Ce match met en vedette les meilleurs espoirs de football U Sports du pays qui seront éligibles pour le repêchage de la LCF l'année suivante.

Il souhaite réinvestir toutes ces nouvelles connaissances sur le terrain la saison prochaine et partager cette belle expérience avec ses collègues de la région de la Beauce et de Québec dans le but de les rendre meilleurs. « J’aimerais également remercier mes collègues zébrés de la Beauce, qui savent me rendre meilleur et avec qui j’ai beaucoup de plaisir sur le terrain! Il s’agit de Gaétan Lapierre, Maxime Poulin, Guillaume Diez-Breton, Dominic Poulin, Pierre-William Bérubé-Caron et de Emmanuel Rodrigue », a-t-il tenu à ajouter.

Il arbitre au niveau universitaire dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), il a complété deux saisons d’arbitrage et entame présentement la troisième. Alexandre a commencé ce poste en 2010.

« Je vais regarder comment tout ça se déroule, je verrais les opportunités que j’ai en lien avec tout ça, mais c’est certain que j’ai de l’intérêt. À voir si je suis capable d’avoir une opportunité dans la ligue canadienne », a conclu l’arbitre de tous niveaux en Beauce.

Alexandre Boily est également enseignant de français à la Polyvalente Saint-François.