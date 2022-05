Tennis: Alizée Poulin commence sa saison estivale

La saison printemps/été de la joueuse de tennis Alizée Poulin est lancée, alors qu'elle participe à plusieurs tournois de la Fédération Internationale de Tennis (ITF) junior.

L'athlète de Beauceville joue dans la catégorie des 18 ans et moins. Elle a commencé hier à Montréal où elle a remporté son premier match du tableau principal. Elle joue encore aujourd'hui.

Par la suite, elle sera à Halifax du 14 au 20 mai, à Victoria du 30 mai au 4 juin et à Kamloops du 6 au 11 juin.

« Elle se sent très bien. Elle est très bonne de concilier ses études avec ça en étant sur la route. Ses objectifs sont évidemment de gagner des matchs le plus possible pour améliorer son classement ITF », a confié son père Patrice Poulin, lors de courriels échangés avec EnBeauce.com.

Alizée Poulin remercie son entourage pour leur soutien, dont Jean-Philippe Deblois, Gaston Bolduc, Francis Rodrigue ainsi que ses partenaires de frappe Kevin Giroux, Francis Veilleux, Alexandre Cloutier et Mathieu Dussault.