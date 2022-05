Thomas Chabot nommé capitaine de l'équipe nationale

Le joueur de hockey, originaire de Sainte-Marie, Thomas Chabot sera à la tête de l’équipe nationale masculine du Canada au Championnat mondial de hockey qui se déroulera en Finlande.

Dès demain, le tournoi débutera et il se termine le 29 mai. L’équipe canadienne jouera sa première partie contre l’Allemagne à 13 h 20. Elle affrontera également l’Italie, la Slovaque, le Kazakhstan, la Suisse, le Danemark et la France durant la ronde préliminaire.

Ses adjoints sont Josh Anderson du Canadien de Montréal, Pierre-Luc Dubois et Adam Lowry des Jets de Winnipeg et Damon Severson des Devils du New Jersey.

Mentionnons que le défenseur est l’un des membres importants des Sénateurs d’Ottawa. En effet, il a été le joueur de son équipe qui a joué le plus cette saison. Il a passé en moyenne un temps de 26 minutes et 12 secondes par partie sur la patinoire. Il se classe au 2e rang dans la LNH à ce niveau.

C’est la première fois qu’il sera capitaine pour Hockey Canada, mais il en sera à sa troisième expérience au Championnat du monde.