Nouvelle-Beauce: une première équipe de soccer de niveau AA

L’Association de soccer de la Nouvelle-Beauce a débuté sa saison samedi. Elle présentait pour la première fois une équipe masculine compétitive de niveau AA en U13.

Les Beaucerons recevaient Le Mondial de Rivière-du-Loup sur le terrain synthétique de la polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie. Malgré les efforts des locaux, ce sont les visiteurs qui se sont emparés la victoire avec un pointage de 3 à 1.

Leur prochaine partie sera le mercredi 25 mai à 19 h 30 à la polyvalente Benoît-Vachon.

« L’Association de soccer de la Nouvelle-Beauce offre tous les niveaux de soccer, que ce soit pour le plaisir de jouer de niveau récréatif ou si quelqu’un a le désir d’aller un peu plus loin sans avoir à se diriger vers les équipes de Lévis ou Québec tant que nous avons suffisamment de monde pour créer une équipe. Nous sommes supervisés par Soccer Québec et nous avons des exigences à respecter afin que les jeunes puissent évoluer correctement. Ce que l’on veut, c’est de garder nos jeunes avec nous pour représenter fièrement la Nouvelle-Beauce, car on le sait, il y en a qui aime jouer au soccer, mais qui ignore que nous existons ou croit que nous n’offrons que du compétitif alors que c’est faux », affirme Sonia Laplante, membre du CA.

Les autres niveaux commenceront leur match dans la semaine du 23 mai sur les différents terrains de la Nouvelle-Beauce, mais plus particulièrement sur les terrains de la PBV et de Saint-Lambert.