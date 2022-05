Course colorée: un franc succès!

Dean Kukan et Nico Hischier ont touché la cible en supériorité numérique, Denis Malgin a ajouté deux mentions d’aide à sa fiche et la Suisse a vaincu le Canada 6−3, samedi, au Championnat du monde de hockey. Michael Fora, Jonas Siegenthaler, Pius Suter et Timo Meier − dans un filet désert − ont complété la marque pour la Suisse (5−0−0−0) au ...