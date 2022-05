Une défaite crève-coeur pour Thomas Chabot et son équipe

Aujourd’hui, le joueur de hockey Mariverain et l’équipe canadienne étaient en grande finale du Championnat mondial à Helsinki en Finlande affrontant l’équipe locale.

La première période a été très tranquille, car il n’y a eu aucun but et aucune pénalité et cela de chaque côté. Thomas est connu pour être l'un des joueurs dans la LNH à avoir était le plus longtemps sur la glace. Alors, il n'est pas surprenant qu'en cette première période il ait joué près de la moitié du temps.

En deuxième période, la Finlande a reçu un deux minutes de pénalité donnant l’occasion au Canada de marquer son premier but. Dylan Cozens est celui qui donne l’avance à son équipe.

La Finlande a repris du poils de la bête en troisième période rattrapant son retard avec un but en avantage numérique. Puis, un deuxième but s'en est suivi. Les Finnois n'ont pas cessé de prendre le dessus avec un troisième point.

Le Canada ne perd pas espoir et Zach Whitecloud a réussi à faire glisser la rondelle au fond du filet. Max Comtois est venu égaliser pour aller en prolongation.

Malheureusement, le Beauceron a reçu une pénalité donnant l'occasion aux Finlandais d'être en avantage numérique et repartir avec le titre de Champion du monde.