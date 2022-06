Spikeball MBC cherche des joueurs

Prêt depuis presque un an, le Chalet des loisirs de Saint-Philibert a finalement été inauguré ce matin par le maire François Morin et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. Cet endroit existait déjà depuis de nombreuses années, mais nécessitait un rafraichissement. « Avant ça sentait l'humidité, maintenant ça sent le neuf », a exprimé le maire ...