L'équipe de rugby féminine juvénile des Dragons championne de la RSEQ

L'équipe de rugby féminine juvénile des Dragons a remporté le championnat Division 3 du RSEQ. Les Beauceronnes jouaient contre la St-Patrick's High School de Québec.



Les Dragons se sont rapidement imposées. Après quelques minutes de jeu, Catherine Goupil a atteint la zone d’en-but pour donner les devants aux siennes 5-0. Quelques minutes plus tard , c’est elle-même qui en remet sur une superbe course de 80 verges jusqu’à la zone payante. Le temps de le dire les Dragons s’étaient forgés une avance de 14 points. Le reste de la première demie a été plutôt défensif pour les filles et elles ont encaissé un essai des Patriotes. La marque était de 14-5 à la mi-temps.



De retour sur le terrain, la bataille était encore corsée et les Patriotes ont monté le résultat à 14-10. La réplique de Catherine Goupil, pour augmenter l’écart à 21-10 a été appréciée par ses paires. Puis, leurs rivales n’ont pas tardé de répliquer à leur tour, deux fois plutôt qu’une, pour prendre l’avance du match. C’était rendu 22-21 en faveur de St-Patrick's High School .



La capitaine Nayka Goudreau a su guider ses coéquipières et ne les a pas laissées perdre espoir. Les Dragons ont su tenir bon jusqu’au bout et c’est Ariane Marois qui a finalement aplatie le ballon dans la zone d’en-but pour donner la victoire aux siennes. Laurence Nicole a terminé en beauté avec un converti réussi, son quatrième du match.