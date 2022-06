Vingt-cinq médailles pour deux écoles de la Haute-Beauce

Le Club de natation régional de Beauce a réussi à récolter 21 médailles, lors de la Coupe des régions et la finale régionale des Jeux du Québec pour Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale qui se tenait du 3 au 5 juin. Un total de douze nageuses et nageurs de la Beauce participaient à l'évènement. Samuelle Thériault a monté à quatre ...