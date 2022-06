Volleyball: trois Condors selectionnés pour le programme de relève 2022

Andy Poulin, Jean-Sébastien Faucher et Alexis Boulet des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont été sélectionnés pour faire partie des équipes relève 17 ans et moins de Volleyball Québec.

Au total, 29 volleyeurs et 37 volleyeuses ont participé à la sélection qui s'est tenue les 4 et 5 juin à Longueuil.

En 2022, le programme relève 17 ans se veut un camp d’entrainement complémentaire au programme espoir. Avec le report de la Finale des Jeux du Québec à l’été 2022 et le décalage des catégories d’âges de cette compétition, les mêmes athlètes sont exceptionnellement ciblés par les programmes espoir et relève, sauf ceux et celles nés(e)s en 2004.

« Volleyball Québec et moi souhaitons féliciter tous les athlètes qui ont participé aux sélections du programme relève été 2022. Deux très beaux groupes de volleyeuses et de volleyeurs ont fait la démonstration de leur talent sportif lors de chaque entrainement. L’énergie déployée pour se mériter une place n’a pas empêché la coopération et la camaraderie tout au long du week-end », a commenté Marc Lussier, conseiller technique volleyball qui supervisera les activités du camp relève.