Un premier Shootout pour les maîtres à Beauceville

Le 17 juin, le club de golf de Beauceville offrira son premier Shootout des maîtres. Ainsi, les gens pourront observer dix excellents golfeurs de la région à partir de 15 h 30.

Quatre de ces compétiteurs sont du club de Beauceville (Jean-François Veilleux, François Langevin, Patrick Lessard et Rémi Poulin), trois de Lac-Etchemin (Christian Boivin, Julien Jacques et Marcel Gagnon), un de Saint-Georges (Charles Quirion), un de Bellechasse (Maxime Lévesque) et un du club Royal Québec (Dave Dumas).

Les dix golfeurs partiront en un seul groupe au premier trou. Selon la formule du shootout, le joueur ayant le pire résultat sera éliminé et ainsi de suite à tous les trous ce qui fait qu’il ne restera que le gagnant après 9 trous. En cas d’égalité, une compétition de putting déterminera le joueur retiré. Le public pourra suivre les compétiteurs sur le terrain tout au long de la compétition.

Selon Jean-François Veilleux, directeur-général du Club de golf de Beauceville, cet événement a été réalisé à l’initiative d’un des membres du club M. Michaël Goupil. Il s’agit pour le club d’une occasion de faire sa promotion et celle du golf en général. Selon M. Veilleux, le Shootout des maîtres est destiné à revenir chaque année, et peut-être même deux fois par année.