Hockey : l’entraîneur-chef Pier-Alexandre Poulin quitte les Condors

L’entraîneur-chef et directeur-gérant de l’équipe de hockey des Condors Pier-Alexandre Poulin ne sera pas de retour l’an prochain pour diriger cette formation.

La nouvelle a été annoncée ce matin par communiqué de presse par la direction du Cégep Beauce-Appalaches.

Il apparaît que M. Poulin « relèvera de nouveaux défis dans le domaine du hockey » mais l'administration n'a pas indiqué pour quelle organisation. Elle laisse le soin au principal intéressé de rendre cette information publique. « Il monte en grade », a indiqué une source à EnBeauce.com.

Entré en fonction en 2019, Pier-Alexandre Poulin a réussi cette année à amener la jeune équipe des Condors a un premier titre de Champions de la division Est de la saison régulière et finalistes de la coupe NAPA en séries éliminatoires de la LHJAAAQ.

« Pier-Alexandre était bien plus qu’un coach, c’était aussi un modèle, un éducateur et un ami pour nos jeunes. Il avait à cœur la progression de ses joueurs tant sur la glace qu’au niveau académique. Son départ nous touche beaucoup, mais on se réjouit pour lui, pour cette opportunité de développer ses objectifs professionnels », a déclaré Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches.

« Je tiens à remercier Jean-Philippe Vachon, Guillaume Blouin et Daniel Laflamme pour leur confiance et support depuis le début mon aventure avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Bâtir une organisation de hockey junior AAA à partir de zéro dans mon patelin était vraiment un rêve devenu réalité pour moi et j’ai vraiment adoré chaque instant de mon séjour avec le Cégep Beauce-Appalaches. Je veux aussi remercier mes joueurs et tout notre staff entourant l’équipe pour nous avoir fait confiance alors qu’on se lançait dans cette belle aventure du hockey junior AAA en Beauce et qui ont su faire briller notre organisation à travers la province. J’aurai toujours le logo Condors tatoué sur le cœur et je souhaite du fond du cœur que l’organisation des Condors continue d’avoir du succès pendant de nombreuses années dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec », de dire M. Poulin dans le communiqué de presse.

Le Cégep Beauce-Appalaches a d'ailleurs lancé officiellement son recrutement pour dénicher l'entraîneur-chef qui prendra la relève. L'administration précise que Pier-Alexandre Poulin continuera de collaborer lors de la prochaine saison afin d’assurer une transition facile pour l’équipe de hockey des Condors.