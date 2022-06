Le barrage gonflable sera déployé ce matin

Andy Poulin, Jean-Sébastien Faucher et Alexis Boulet des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont été sélectionnés pour faire partie des équipes relève 17 ans et moins de Volleyball Québec. Au total, 29 volleyeurs et 37 volleyeuses ont participé à la sélection qui s'est tenue les 4 et 5 juin à Longueuil. En 2022, le programme relève 17 ans se ...