Saint-Éphrem inaugure son pumptrack

Hier soir, c’est sous un beau soleil que la municipalité a inauguré le Pumptrack Desjardins qui se trouve derrière l’aréna de Saint-Éphrem.

À peine le ruban coupé, que les jeunes du quartier ont commencé à montrer leurs prouesses avec leurs trottinettes, leur planche à roulettes et leur BMX. Puis, il y a eu une démonstration d’habileté par des experts de ce type de parcours.

L’organisme « Jamais sans mon casque » était sur place afin d’offrir des casques aux utilisateurs. Le duo Luc & Marie-Jo se sont occupé de l'ambiance musicale. Deux humoristes de la relève, Jey Fournier et Jessica Chartrand se sont joints à des humoristes locaux.

Le député de Beauce-Sud était présent et a laissé sur sa page Facebook ces quelques mots :

« Mentionnons que c’est le premier pumptrack de Beauce-Sartigan. Très beau vendredi soir à Saint-Éphrem pour l’inauguration officielle du nouveau parcours “Pump Track” pour les planches, BMX et trottinettes. Déjà très populaire, je suis très fier d’être partenaire et de notre contribution financière. Bravo au dynamique comité, à la municipalité, au conseil et à l’ensemble des partenaires pour cette belle réalisation pour notre communauté. Je me souviens très bien de nos premières discussions et encore plus fier de voir l’aboutissement. Ceci s’ajoute à un site formidable où nous ajouterons également bientôt un sentier pédestre. Bravo à tous... et un jour je vais l’essayer! »