Le Super Gala de boxe de Saint-Georges frappe fort

Pierre Mercier, président du Club Sportif Mont Bonnet et membre du comité intermunicipal « Les Sentiers des Etchemins », a officialisé hier soir la réalisation de la seconde phase du projet. Cela est rendu possible grâce à une nouvelle contribution à hauteur de 82 500 $ de Desjardins, provenant du Fonds du Grand Mouvement (70 125 $) et du Fonds ...