Jean-François Veilleux remporte le premier Shootout des maîtres à Beauceville

C’est le directeur général et professionnel du club hôte, Jean-François Veilleux, qui a su tirer son épingle du jeu parmi les dix excellents golfeurs de la région qui participaient au premier Shootout des maîtres du Club de golf de Beauceville.

Comme le veut la formule du shootout, un golfeur était éliminé à chaque trou, ce qui fait qu’au 9e trou, il ne restait plus que Jean-François Veilleux et Maurice Lévesque, du club de Saint-Damien. Veilleux y a joué la normale (3), alors que son adversaire se contentait d’un boogie (4) , à la suite d’un coup d’approche raté.

Les autres golfeurs avaient été éliminés dans l’ordre suivant :

1er trou : Marcel Gagnon Lac-Etchemin)

2e trou : Patrick Lessard (Beauceville)

3e trou : Julien Jacques (Lac-Etchemin)

4e trou : François Langevin (Beauceville)

5e trou : Christian Boivin (Lac-Etchemin)

6e trou : Rémi Poulin (Beauceville)

7e trou : Charles Quirion (Saint-Georges)

8e trou : David Dumas (Royal Québec)

L’événement a attiré environ 90 spectateurs au Club de golf de Beauceville, en dépit d’un temps incertain. La compétition a d’ailleurs été interrompue durant une vingtaine de minutes par une averse.

Jean-François Veilleux estime que le premier Shootout des maïtres a été « un succès sur toute la ligne », et sera de retour l’an prochain. « On va même regarder si on ne peut pas en faire deux », dit-il. Selon lui cela aide à faire connaître le club de Beauceville, ainsi que le golf en général.

M. Veilleux a également eu de bons mots pour M. Jimmy Quirion et son équipe, qui voient à l’entretien du terrain. « Je n’ai eu que de bons commentaires. À Beauceville, nous offrons un terrain d’excellente qualité à un prix fort raisonnable. J’invite les gens à venir en profiter», a-t-il conclu.