Québec annonce 7 M$ pour une nouvelle piste d'athlétisme et des plateaux sportifs

Québec investira un montant total de 7 millions de dollars pour l'aménagement d'une toute nouvelle piste d'athlétisme et de plusieurs plateaux sportifs dans la cité étudiante de Saint-Georges.

C'est le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l’annonce aujourd’hui en conférence de presse au nom de la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, en compagnie du directeur général du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), Fabien Giguère. « C'est une belle surprise », a commenté ce dernier.

Du montant total, une aide financière de 4 919 560 $ provient du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation alors que le reste (2 460 581 $) est assumé par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.

Le projet permettra la réfection complète de la piste de course existante et des espaces pour le lancer du disque, du marteau, du poids, du saut à la perche et du saut en longueur. Un bâtiment de service sera également construit à proximité.

Le projet comprend également l’aménagement d’un petit terrain de soccer, de deux terrains de volleyball de plage, de deux terrains de ballon-panier ainsi que des jeux récréatifs adaptés. Ces nouvelles infrastructures viendront ajouter considérablement aux services offerts dans la cité étudiante.

Les travaux débuteront en 2023 et devraient être complétés à l'automne de la même année. Le site sera accessible pour la population de la Beauce, pendant les plages horaires qui ne sont pas utilisées par les établissements scolaires.

La non conformité de la piste d'athlétisme avait été une des raisons invoquées plus tôt cette année par la Ville de Saint-Georges pour retirer sa candidature aux Jeux d'été du Québec 2025. « La Ville aurait pu attendre (avant de se retirer). Elle avait jusqu'à cet automne pour aviser », a lancé le député Poulin en réponse à un journaliste qui a soulevé cette question.

Complexe sportif: pas avant le printemps 2023

Le site des plateaux sportifs et de la piste se trouve derrière le Complexe multisport, qui est présentement en construction au coût de 41 M $.

Le directeur général du CSSBE vise la semaine de relâche 2023 pour l'ouverture possible des gymnases, et le mois de juin de la même année pour celle de la piscine.

Par ailleurs, le député Poulin a laissé entendre que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, devrait effectuer une visite des installations du complexe le 6 juillet prochain.