Deux nouveaux parcours canotables sur la rivière Chaudière

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a ajouté deux nouveaux parcours canotables dans son bassin versant.

La rivière Chaudière, secteur Breakeyville, et la rivière Prévost-Gilbert dans la MRC des Appalaches sont donc maintenant cartographiées pour les pagayeurs. L’objectif est de permettre aux citoyens et touristes de s’adonner en toute sécurité à la descente de rivière en sport à pagaie.

« Les parcours canotables, c’est un moyen ludique pour que les gens se réapproprient leurs rivières, et ce, de façon sécuritaire. Parce que l’eau, c’est un bien commun! », a commenté Véronique Brochu, directrice générale du COBARIC.

Amateurs comme professionnels peuvent ainsi consulter une carte interactive pour mieux appréhender leur sortie sur l’eau. Sur le site Internet du COBARIC, ils trouveront plusieurs informations utiles dans les fiches techniques des parcours pour planifier leur descente : longueur du parcours, durée estimée, niveau de difficulté, présence de rapides et autres obstacles, points d’intérêt, règles de sécurité, accès et stationnements, entre autres. Ces cartes et fiches techniques sont également disponibles en format PDF pour téléchargement. Elles sont ainsi consultables, même sans accès Internet.

Par ce projet débuté en 2020, l’organisme démocratise ainsi l’accès à l’eau. Dans sa première année, le projet a permis de cartographier quatre rivières de la MRC du Granit, soient la rivière aux Araignées ainsi que les rivières Arnold, Clinton et Victoria. À l’été 2021, le catalogue s’est agrandi avec les parcours des rivières Prévost-Gilbert (MRC des Appalaches) et Chaudière, secteur Breakeyville (Lévis). Au total, plus de 90 kilomètres ont été cartographiés depuis le début du projet.

« En fonction de la demande des municipalités et des citoyens, nous pourrons cartographier plus de parcours, notre objectif étant de couvrir le territoire canotable dans son ensemble », a assuré Ludovic Pelletier Fréchette, professionnel en géomatique et responsable du projet.