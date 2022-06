Les frère et soeur Étienne et Marianne Felteau s'illustrent en tir au Canada

Le club les Aventuriers tout-terrain de Beauce organise une randonnée de 200km le samedi 9 juillet, dans la région de la Beauce et de l’Estrie. Plus d'une centaine de personnes devraient participer à cette rencontre, qui se trouve être la plus importante en Chaudière Appalaches. Les participants partiront à 9h de l'aréna de La Guadeloupe pour ...