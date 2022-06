Course Ironman: Simon Leblanc en route vers les championnats du monde

Le Georgien Simon LeBlanc a remporté la course Ironman 70.3 qui s’est déroulée à Mont-Tremblant dimanche dernier, 26 juin. Cela le qualifie pour les championnats du monde.

Rappelons que ce défi consiste à nager sur une distance de 1,9 km, à parcourir 90 kilomètres en vélo et à compléter 21,1 km de course à pied.

« J’étais quand même très nerveux, ça faisait pratiquement trois ans que je n’avais pas coursé sur le circuit demi-Ironman. Depuis les championnats du monde de 2019, je m’étais plus consacré à la distance full Ironman », a confié le sportif de 31 ans, lors d’une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. Il savait aussi qu’il y aurait des jeunes athlètes très performants. « J’avais quand même bien hâte de courser en sol canadien, québécois et devant mes proches ! »

Simon raconte son expérience. « Au moment où je suis sortie de l’eau, j’avais fait une bonne natation. J'étais en tête de course. J’avais un plan de match avec mon entraîneur pour l'exécution du vélo et de la course à pied. Le parcours de vélo a bien été malgré un peu de vent. J’ai perdu ma bouteille de nutrition après seulement 5 km sur le vélo, mais il ne faut pas se laisser abattre! Pendant la course à pied, la chaleur commençait à se faire ressentir. Entre le 6e et le 10e km, j’ai ressenti beaucoup de problèmes digestifs et j’avais de la difficulté à me nourrir et m’hydrater. J’étais en tête de course avec Jeremy Martin, un bon coureur. Quand je suis arrivé au demi-tour à 10 km, je ne voulais vraiment pas le perdre de vue donc je me suis mis en mode attaque, si on peut dire. Au 11e km j’ai senti un regain d'énergie et je l’ai dépassé autour du 14e km pour prendre la tête jusqu’à l’arrivée. J'étais vraiment satisfait, je suis encore aujourd’hui un peu sur un nuage. Très reconnaissant aussi, ça a été une fin de semaine incroyable! »

Grâce à cette performance, il s’est qualifié pour les championnats du monde de demi-Ironman qui doivent avoir lieu le 28 octobre. Cependant, il ne sait pas encore s’il y participera, car il est déjà qualifié aux championnats du monde de l’Ironman complet (soit le double de celui réalisé à Mont-Tremblant), le 8 octobre prochain à Hawaii. « Ça se peut que le 9 octobre j’ai de la difficulté à marcher un peu », a indiqué l’athlète.

Notons que Simon faisait beaucoup de natation lorsqu’il était jeune. Il était très impliqué dans le club de Saint-Georges. Puis, c’est à l’université que s'est développée sa passion pour la course à pied et le vélo. « Mes parents étaient des marathoniens donc j'ai toujours été élevé là-dedans », a-t-il précisé.