Olivier Nadeau se joint aux Olympiques de Gatineau

Le hockeyeur Olivier Nadeau, de Lac-Etchemin, quitte les Cataractes de Shawinigan pour prendre la direction de l’Outaouais où il portera les couleurs des Olympiques de Gatineau.

Grandement convoité lors de cette période d’échange, l'attaquant de 19 ans et champion de la Coupe du Président, a disputé 178 matchs en carrière dans l’uniforme des Cataractes. Souvent utilisé avec Mavrik Bourque et Xavier Bourgault, le trio nommé les trois amigos a grandement contribué offensivement. L’espoir des Sabres de Buffalo a cumulé 163 points lors de son passage à Shawinigan.

Les Cataractes souhaite la meilleure des chances à Olivier pour son nouveau défi avec les Olympiques.

« Olivier a été un élément clé, afin de nous diriger vers notre objectif de la Coupe du Président. Que ce soit sur et en dehors de la glace, il a su apposer sa marque et laisser son empreinte dans le vestiaire. Des joueurs comme lui, on en prendrait chaque jour dans notre équipe » a mentionné Daniel Renaud, entraîneur-chef des Cataractes, sur la page Web de la formation.

Trois Beaucerons repêchés par la LHJMQ

Par ailleurs, trois Beaucerons viennent d'être repêchés pour joindre des clubs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

C'est le cas de Jacob Lavoie (Saint-Bernard) qui ira rejoindre Olivier Nadeau avec les Olympiques de Gatineau.

Son coéquipier des Élites Beauce-Appalaches, Luc-Antoine Labbé (Sainte-Marie-de-Beauce) se retrouvera en Nouvelle-Écosse avec les Eagles du Cap-Breton.

Quant à Louis-David Veilleux, un natif de Saint-Georges qui évoluait avec les Chevaliers de Lévis, il portera dorénavant le chandail des Foreurs de Val d'Or.