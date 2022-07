Les bateaux-dragons de retour cette fin de semaine

Ce samedi 9 juillet, la population de Saint-Georges pourra après deux ans d’absence revoir les courses de bateaux-dragons sur la rivière Chaudière près de l’Île Pozer.

En tout, 26 équipes s’affronteront pour cette onzième année. Ils partiront du quai près de la piste cyclable et se dirigeront vers la passerelle en face du centre sportif Lacroix-Dutil.

Les courses débuteront dès 8 h 30 le matin et se poursuivront jusqu’aux finales qui se tiendront en après-midi.

Les entreprises participantes et les équipes sont : Blanchette-Vachon, Cas-tars de la rivière, Design Franc Art, Les façonneurs urbains, Léveil Crossfit, Matra, Pomerleau Inc., Revtech Systèmes, Tapis Venture, La Bourgneuf Machine, Clermond Hamel, DLM – Votre fabricant d’armoires, Groupe Camnor, Manac 1, Maximentals, Pharmacien Gaston Champagne, Pompiers Ville de Saint-Georges, Team Pro-Fab, Cardio Gym, CPE Les Boutons d’or, Eaupital, IA Groupe financier, Manac 2, Pièces d’auto Fernand Bégin, Les Roy de la pomme et SMDV – Canotage Beauce.

Il y aura deux finales, dont une dans la classe A et une autre dans la classe B. Il y aura quatre équipes par catégorie, pour un total de huit. Pour les déterminer, les trois temps de course de chacune des formations seront compilés afin d’en faire une moyenne. Les équipes qui auront compilé les quatre meilleures moyennes se qualifieront pour la finale dans la classe A et les quatre suivantes participeront à la finale dans la classe B.