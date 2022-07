Chloé Grondin en piste aujourd'hui à l'Autodrome Chaudière

La jeune pilote de Saint-Georges, Chloé Grondin, sera en piste ce samedi à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour la quatrième course du Nascar Sport Compact Amateur.

Dans cette catégorie où la parité est à son meilleur, personne n’est en mesure de dire à l’avance qui sortira vainqueur de la finale de 30 tours.

Trônant au sommet du classement, Éric Desponts aura fort à faire lui qui n’a pas mis la main sur le damier en finale cette saison. Derrière lui, trois pilotes différents faisant partie du top 7 au championnat ont toutefois réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Les Hamilton, Bureau, Darveau, Guimond, Grondin et Légaré n’ont certainement pas dit leur dernier mot et feront tout en leur pouvoir pour gravir les échelons du classement Nascar Sport Compact Amateur.

Nascar Late Model

Deux finales de 75 tours dans la division Nascar Late Model seront également présentées ce samedi. Pour l’occasion des bourses seront remises pour chacune des deux épreuves, tout comme les points au championnat Nascar.

Avec une seule course en banque au championnat dans cette division rien n’est joué en ce moment et ces deux épreuves devraient être déterminantes pour la course au titre de Champion de la première division de l’Autodrome Chaudière.

Par la même occasion, il s’agira des deux premières courses du mini championnat Super 6 qui couronnera le meilleur pilote dans les épreuves de 75 tours à Vallée-Jonction cette saison.

Nascar Vintage Excavations

Dans un championnat jusqu’à maintenant ultra serré, où les quatre premiers pilotes sont actuellement séparés de seulement quatre points, l’action promet d’être encore au rendez-vous.

II faudra donc être présents ce samedi, lors de la finale de 30 tours, afin de savoir qui de Marco Gilbert, Andy Gilbert, François Becksted ou encore Josca Lévesques se retrouvera en tête du championnat.

En bref

Ouverture des puits: 14 h

Ouverture des estrades: 16 h 15

Début des qualifications: 18 h