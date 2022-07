Chloé Grondin termine cinquième à sa dernière course

La jeune pilote de Saint-Georges, Chloé Grondin a terminé cinquième samedi à l’autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Lors de la pratique, l’athlète a fait le troisième meilleur temps parmi les 22 voitures inscrites. En qualification, elle a pris le départ en dixième position.

Les concurrents devaient faire dix tours et Chloé a tout donné. Elle a même réussi à monter jusqu’à la troisième position.

En finale, la voiture de la Beauceronne a eu quelques difficultés dérapant plus qu’à la normale. La pilote a su s’ajuster et au 18e tour, elle était en septième position. Elle a finalement réussi à monter de deux rangs de plus pour terminer cinquième.