Défi 4 Vents: un franc succès avec plus de 600 participants

Après un arrêt forcé de deux ans en raison de la pandémie, le Défi 4 Vents, une compétition familiale de marche et de course organisée par la Municipalité d'Adstock, a été un un succès cette année avec 615 participants qui ont officiellement franchi la ligne d’arrivée.

C'est du moins le bilan que vient de dresser le comité organisateur de l'événement, le huitième, qui a été présenté le 4 juin dernier.

Le Défi 4 Vents tenait également sa première édition de la Compétition d’école Sports Experts.

Dans la première épreuve, l’école le plus participative (taux de 100%) a été celle d'Aux Quatre-Vents d’Adstock, suivi par l'école de la Source, également d’Adstock, avec cinquante-huit pourcent.

Pour la deuxième épreuve, l’école Curé-Beaudet de Saint-Ephrem-de-Beauce s'est avéré la plus perfomante en termes de résultats avec l'école Louis-Albert-Vachon de Saint-Frédéric en seconde position.

La course 2022 a permis de générer un surplus de 7 000 $, fonds qui seront redistribués en soutien à des projets de développement des saines habitudes de vie pour les enfants et la population demeurant sur le territoire de la municipalité d’Adstock. D'ailleurs, les responsables de la compétition ont remis dernièrement un montant de 2 000$ pour l’achat des chandails et de bas pour le hockey plaisir à Adstock.

Enfin, on connaît déjà la date du 9e Défi 4 Vents qui sera présenté le samedi le 3 juin 2023.