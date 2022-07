Quatorze équipes au tournoi interculturel de soccer à Sainte-Marie

Les 16 et 17 juillet, quatorze équipes ont participé au Tournoi interculturel de soccer au Stade duBreton de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

Plus de 500 spectateurs ont assisté à cet évènement organisé par le Comité d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes (CAIDI) du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord (CJEBN).

L’ambiance était animée et décorée aux couleurs des pays d’origine des joueurs. Les pays représentés étaient entre autres la Colombie, le Congo (RDC), le Guatemala, Madagascar, l’Île Maurice, le Mexique, le Nicaragua, la Tunisie et le Canada.

Plusieurs des équipes étaient formées de travailleurs étrangers chez des entreprises parmi celles qui ont commandité l’événement.

L’équipe gagnante est à nouveau « Les Mexicains » de Saint-Anselme. Ils ont défendu leur titre obtenu en 2021 contre l’équipe « Groupe Ferti » de Sainte-Marie.

Gagnants et finalistes ont reçu trophées et médailles des députés provincial et fédéral, Luc Provençal et Richard Lehoux.