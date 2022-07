Le Triathlon Abénaquis de retour samedi

Ce samedi 23 juillet, la municipalité de Sainte-Aurélie recevra de nombreux participants au deuxième Triathlon Abénaquis.

Cela se déroule autour du Lac des Abénaquis. Cet évènement est autant sportif, amical que familial. Il combine des épreuves de nage (750 mètres), de vélo (20 km) et de course (5 km).

Des athlètes de tous âges y sont attendus, certains réaliseront les disciplines individuellement et d’autres en équipe.

De plus, une nouveauté mettant l’accent sur le volet familial aura lieu cette année. En effet, un volet « Relève », pour les jeunes de 6 à 13 ans, aura lieu avec un trajet à distance réduite.

Entrave à la circulation

Les usagers de la route devront suivre la signalisation. En effet, des entraves à la circulation seront en place, notamment sur les routes 277 et 275 (autour de Sainte-Aurélie ainsi que dans les rues du village (chemin des Bois-Francs, rue des Saules, rue des Bouleaux.

Les entraves seront présentes entre 6 h et 13 h.

Ambassadeur

Le célèbre triathlonien beauceron, Simon Leblanc est l’ambassadeur de l’évènement encore cette année.

Ce dernier a mis ses connaissances et son expérience à profit dans les mois précédents l’événement afin de guider les participants dans leurs techniques de nage en vue de l’épreuve du 23 juillet.

Il sera présent le jour de l’événement pour encourager les athlètes.

Comité organisateur et bénévoles

Finalement, cet événement est le fruit du travail passionné d’un comité organisateur formé de Annie Labbé, Édith Bélanger, Pier-Antoine Goulet et Bruno Vaillancourt et des nombreux autres collaborateurs-bénévoles qui assurent la réussite de cette journée (Comité des loisirs de Ste-Aurélie, Municipalité de Ste-Aurélie, Cercle des Fermières de Ste-Aurélie, etc.).