Une belle réussite pour le retour du Festi-Démol de Saint-Victor

Le Festi-Démol de Saint-Victor a attiré de nombreux spectateurs cette fin de semaine. Les amateurs de démolition n’avaient pas eu la chance d’en voir depuis 2018.

La compétition a été relancée par l’entrepreneur Dany Rodrigue, propriétaire des entreprises Rodrigue Travaux Agricoles à forfait, ainsi que des Équipements Agricoles Houles de Lambton.

En plus de divertir les gens, l’évènement soutenait deux jeunes de la région atteints du cancer. Il s’agit de Julia Lapointe, 18 ans, atteinte d’un cancer des ganglions, native de Saint-Victor, fille de Marco Lapointe et Nathalie Fecteau. Également de Lily Breton 8 ans, atteinte d’un cancer au cerveau (medulloblastome WNT grade 4), native de Lambton, fille de Stéphane Breton et Marie-Ange Richard. Chacune d’elles a reçu un chèque de 2 500 $.

Jimmy Veilleux, ancien organisateur de courses à obstacles à Saint-Victor pendant une quinzaine d’années et participant à plusieurs démolitions de voitures, s’est associé à M.Rodrigue pour l’organisation sur les anciens terrains de Filatures Duval sur la rue Saint-Joseph.

Le groupe de musique First Grade devait ouvrir la fin de semaine vendredi, mais malheureusement l’un des membres a été testé à la COVID-19. C’est finalement DJ Smile qui a pris la relève pour faire danser les gens.

Le lendemain, c’était le jour de la démolition. On comptait six catégories : 4 cylindres gladiateur, 6 cylindres gladiateur, 8 cylindres gladiateurs, pickups et panels gladiateur, 8 cylindres soudé et outlaw.

L’évènement demeure une tradition à Saint-Victor depuis les années 70. Les participants ont pu vivre à nouveau l’ambiance d’antan.

Profitez de notre galerie photos de la journée de démolition de voitures.