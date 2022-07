Près de 230 participants au deuxième triathlon Abénaquis

C’est sous un beau soleil, que le deuxième triathlon Abénaquis de Sainte-Aurélie s’est déroulé. Près de 230 personnes ont pris part à cette compétition.

L’un des organisateurs, Bruno Vaillancourt indique à EnBeauce.com qu’ils sont « très satisfait de l’évènement ». Il est certain que la belle température a beaucoup joué en plus du travail fourni par l’équipe et les bénévoles.

Au total, ce sont 270 personnes qui s’étaient inscrites, soit cent de plus que l’année dernière lors de la première édition.

Pour nouveauté cette année, il y avait le volet relève qui a pour but de donner un avant-goût de cette discipline sportive aux enfants de 6 à 13 ans. M. Vaillancourt explique que les distances avaient été raccourcies et que la quarantaine de jeunes qui ont participé étaient très heureux.

Les spectateurs ont été au rendez-vous plus que l’organisation croyait, car ils avaient installé des estrades à la ligne d’arrivée croyant que ce serait les participants qui allaient s’y asseoir après leur épreuve. Ils sont bien fiers que les locaux aient répondu à l’appel.

Bruno Vaillancourt nous confirme que le triathlon sera de retour pour une troisième année.

« Nous, ce que l’on veut, c’est faire un évènement annuel de ce triathlon. Parce que c’est vraiment une belle activité pour la municipalité. Ça fait découvrir aux gens Sainte-Aurélie », termine-t-il.

Résultats des épreuves

Triathlon Sprint Homme

Patrice O’Bonsawin, Longueil Jean-Pierre Poulin, Beauceville Charles-Antoine Bédard, Ste Marie

Triathlon Sprint Femme

Audrey Fontaine, Sainte-Brigitte de Laval Pier-Anne Gagnon, Saint-Come Marie-Pier Brochu, Saint-Prosper

Triathlon Sprint Équipe

Normand, Daniel et Francois Poulin (Freres) de St-Prosper Benoit Bisson, Liam Blanchet, Philippe Gagné de Québec Maxime Blouin, Jessy Turcotte et Jean-Pierre Caron de St-Geroges

Pour la catégorie relève, il n'y avait pas de classement.