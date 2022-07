Les Condors hockey présentent leurs membres du personnel

Le Cégep de Beauce-Appalaches présente l’équipe qui s’occupera des joueurs de hockey junior AAA et qui épaulera le nouvel entraîneur-chef Jonathan Ferland.

L’équipe d’entraîneurs et celle du personnel hockey sont composées de :

Entraîneur Chef : Jonathan Ferland

Entraîneur associé : Pierre Luc Siméon

Entraîneur adjoint / Responsable vidéo / Recruteur : Alain Brouillette

Entraîneur des gardiens : Christian Bouchard

Préparateurs physiques : Maxime Aubertin et Christian Dallaire

Directeur Général par intérim et recruteur : Billy Lessard

Recruteur en chef : Charles Ménard

Conseiller spécial : Pier-Alexandre Poulin

Statisticien et Collaborateur opérations Hockey : Patrick Busque

Responsable de l’équipement : Maxime Larochelle

Responsable des matchs locaux : Louis Asselin

Physiothérapeute/TRP : Étienne Fortin et Annie Bienvenu

Aide Pédagogique Individuel : Marie-Andrée Dion

Gouverneur : Daniel Laflamme

Pier-Alexandre Poulin sera présent en tant que conseiller spécial pour s'assurer que la transition avec l'organisation et le nouvel entraîneur-chef se déroule bien.

Camp d’entraînement

Les 6 et 7 août, un précamp sera ouvert à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville pour tous les joueurs qui souhaitent évoluer chez les Condors l’an prochain.

Ce sont près de 45 joueurs qui prendront part à cet événement et tenteront de se faire inviter au camp final de l’équipe qui aura lieu les 13 et 14 août et où le niveau de compétitivité sera élevé.

Samedi 6 août

• 17 h à 19 h : Équipe 1 vs Équipe 2

• 19 h à 21 h : Équipe 3 vs Équipe 4

Dimanche 7 août

• 13 h 30 à 14 h 45 : Équipe 1 vs Équipe 3

• 14 h 45 à 16 h : Équipe 2 vs Équipe 4

• 17 h 30 à 18 h 15 : Équipe 1 vs Équipe 4

• 18 h 15 à 19 h : Équipe 2 vs Équipe 3

Les partisans sont invités à venir encourager les futurs étudiants-athlètes.

Loger des étudiants-athlètes

L’organisation des Condors est à la recherche de familles de pension pour les joueurs qui proviennent de l’extérieur de la région. Les familles passionnées de hockey qui souhaiteraient permettre à un jeune de vivre son rêve de jouer au hockey sont invitées à communiquer avec le nouvel entraîneur-chef Jonathan Ferland.

Une compensation monétaire est prévue pour les familles qui hébergent un étudiant-athlète.