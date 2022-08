L’équipe Canotage de Beauce se prépare pour la plus grosse course de canot Rabaska au monde

L’équipe Canotage de Beauce se prépare pour la Classique internationale de canots de la Mauricie, soit la plus grosse course de canot Rabaska au monde qui se partira de La Tuque le 3 septembre prochain.

Ces canotiers sont réputés pour leur endurance et leur capacité à accumuler des kilomètres de distance sans s’arrêter. Lors des compétitions, ils repoussent toujours leurs limites.

Cette année, Canotage de Beauce misera sur de longs relais entre les changements/ravitaillements. La stratégie avait porté fruit en 2019, permettant à l’équipe de profiter au maximum des courants et du balancement des poids des canotiers à l’intérieur de l’embarcation.

L'expérience

Cette expérience est importante pour ces sportifs. Malgré une pause en raison de la pandémie, l’équipe Canotage de Beauce est prête à reprendre la pagaie afin de réaliser l'exploit de réussir à compléter la Classique internationale de canot. Il s'agit de réaliser 200 km en trois étapes, sur trois jours, pour remonter de La Tuque à Trois-Rivières.

Ceux de la Beauce n'en sont pas tous à leur première expérience :

Nicole Boutin - 6 Classiques

Claude Boucher - 6 Classiques

Bernard Sirois - 6 Classiques

Richard Sirois - 5 Classiques

Jean-Pier Drouin - 5 Classiques

Andrée Marchand - 5 Classiques

Éric Pépin - 5 Classiques

Christian Ruel - 3 Classiques

Marie-Soleil Veillette - 3 Classiques

Dany Veilleux - 2 Classiques

Véronique Mercier - 1 Classique

Thierry Morin - 1 Classique

Julie Hernandiz - Recrue

Audrey S. Roy - Recrue

Le capitaine de l’équipe, Christian Ruel dit souvent que l’objectif est axé sur le plaisir. « Il n’y a pas d’objectif de position, l’objectif est de voir l’équipe offrir le meilleur d’elle-même, et ce, dans un esprit de camaraderie. Advenant un bon résultat, c’est du bonus, du gros bonus. Il faut quand même se le dire, il y a beaucoup de bonus cette année ! »

Depuis le début de l'année, l'équipe beauceronne s'est déjà démarquée à plusieurs reprises en obtenant :

- la 2e place à la course Desjardins de Waterloo, le 11 juin,

- la 2e place à la course Saint-Georges Ford, le 16 juillet,

- et la 2e place à la course du festival de la Rivière, Shawinigan, le 13 août.