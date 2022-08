Deux défaites pour l'équipe masculine de softball du Québec

Les joueurs de softball garçons du Québec ont subi deux fois la défaite jeudi en ronde préliminaire des Jeux du Canada.

D’abord opposés aux Néo-Écossais, les Québécois, qui comprend le Beauceron de Saint-Anges, Samy Paré, ont été blanchis au compte de 8-0.

Les représentants de la Nouvelle-Écosse, toujours invaincus, ont frappé trois coups de circuit, dont un qui a mis fin à la rencontre en cinquième manche.

Équipe Québec a ensuite fait face à Terre-Neuve-et-Labrador en après-midi.

Le pointage était de 3-3 en début de septième manche. Les Québécois ont eu quelques ennuis et leurs adversaires en ont profité pour inscrire quatre points et l’emporter 7-3.

La Belle Province affiche désormais un dossier de deux victoires et quatre défaites à Niagara. Elle jouera contre le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique vendredi.

Volleyball: premier revers des garçons

Les volleyeurs québécois, dont le Beauceron de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Thierry Allen, ont conclu leur ronde préliminaire avec un revers de 3-1 contre les Ontariens jeudi, au Collège Niagara.

Les deux formations s’échangeaient les points en début de match. À 10-10, l’Ontario a connu une solide séquence pour prendre les devants. Leur avance a tenu et leur a permis de se sauver avec la première manche 25-20.

Équipe Québec est sortie plus forte pour entamer le deuxième set. Elle détenait une priorité de cinq points, 13-8, lorsque son adversaire a demandé un temps d’arrêt. Elle a réussi à maintenir le rythme pour créer l’égalité, remportant la manche 25-18.

Les joueurs ontariens ont connu plus de succès par la suite en limitant lurs erreurs, contrairement aux deux manches précédentes. Ils ont été particulièrement efficaces au service et tout semblait fonctionner pour eux, qui l’ont finalement emporté les deux dernières manches 25-19 et 25-13.

« On faisait face à une grosse équipe et on savait qu’il pouvait servir très dur. Aux troisième et quatrième sets, leur puissance au service a pris l’ascendant sur le match et on n’a pas tenu en ligne arrière », a indiqué l’entraîneur-chef Olivier Faucher.

Sa formation affrontera celle de la Colombie-Britannique vendredi, en quart de finale.

Collaboration au texte: Équipe du Québec/Jeux du Canada Niagara 2022