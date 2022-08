Championnat du monde de hockey junior: l'or pour Joshua Roy et ses coéquipiers

Pour la 19e fois de son histoire, le Canada a remporté la médaille d'or au Championnat du monde de hockey junior qui s'est joué pendant les deux dernières semaines à Edmonton, en Alberta.

Le Georgien Joshua Roy a marqué le premier but de cette finale face à la Finlande. Les Canadiens ont inscrit un second but et ont mené les deux premières périodes. Au troisième tiers, les Finlandais sont remontés pour égaliser. Il aura fallu trois minutes de temps supplémentaires pour que le Canada inscrive le point de la victoire.

Ainsi, le Canada termine le tournoi avec une fiche parfaite de sept victoires.

Durant l'ensemble du championnat, Joshua Roy a inscrit trois points, un face à la Finlande en final, un contre la Tchéquie en demi-final et un face à la Slovaquie en préliminaire, match où il est également intervenu deux fois en aide à des coéquipiers.

Notons que c’était la première fois qu’un Georgien était choisi pour défendre l’unifolié lors de ces mondiaux. Une belle réussite pour le Beauceron!