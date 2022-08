Mathieu Nadeau et William Breton de retour au Cool FM de Saint-Georges

Les joueurs de la Beauce, Mathieu Nadeau et William Breton seront de retour dans l'équipe du Cool FM Saint-Georges, d'après ce qui a été annoncé par l'organisation dans une publication Facebook.

Mathieu Nadeau, l'homme du lancer chanceux pendant les entractes est de retour pour une autre saison à Saint-Georges. Nadeau a inscrit de nombreux buts importants lors des séries, dont un tour du chapeau au 7e match contre Sorel. Son tir du poignet est très précis et de plus, il frappe fort le long des bandes.

Pour sa part, l'athlète de Saint-Zacharie William Breton s'est fait une réputation dans la ligue comme un adversaire détestable et intense. Parti en Lettonie l'an dernier, il est revenu plus en feu que jamais et a fait souffrir ses adversaires.