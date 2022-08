De nouvelles installations pour embellir la piste vélo pédestre à Saint-Benoît-Labre

La municipalité de Saint-Benoît-Labre a procédé ce matin à l'inauguration de ses nouvelles installations entourant la piste vélo pédestre près de l'OTJ.

Le projet d'environ 81 000 $ comprenait l’aménagement paysager d’une aire de repos, appelé Espace Blais et Paquet inc., comprenant des tables à pique-nique et des aménagements floraux. Il y a eu également l’aménagement d’un sentier d’accès, des améliorations paysagères ainsi que l’ajout d’un système d’éclairage solaire pour assurer la sécurité des usagers.

L'accès se trouve donc derrière le bâtiment de l’OTJ de Saint-Benoît-Labre au 58, rue de la Fabrique. C'est ouvert toute l'année, pour des activités estivales comme hivernales.

Le sentier s'étend sur 1,5 km entre l'arrière de la Caisse Desjardins et la rue Saint-Rosaire. La municipalité aimerait le prolonger pour attirer encore plus de citoyens à en profiter.

Politique familiale

Cet événement était également l'occasion pour le maire de Saint-Benoît-Labre, Jean-Marc Doyon, de lancer de façon officielle sa politique municipale des aînés et de la famille 2022-2027. Elle est issue du processus de consultation citoyenne réalisée dans le cadre d'une collaboration entre la municipalité et la MRC Beauce-Sartigan.

Le plan intégral comprend 45 actions comme poursuivre les démarches pour l'implantation d'un CPE, continuer à diffuser les services auprès des aînés, améliorer la communication avec la population, aménager une salle communautaire, organiser des activités pour les aînés, aménager un espace de vie dédié aux ados, etc.

« En ce sens, je vous annonce que le comité des loisirs, en collaboration avec la société historique, a organisé un rallye familial qui se veut une activité intergénérationnelle. Il aura lieu sur ce sentier, afin de faire découvrir nos nouveaux aménagements », a indiqué Jean-Marc Doyon.

Le tout aura lieu le samedi 27 août, dès 13 h. Les informations seront précisées sur la page Facebook de la municipalité.