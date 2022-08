Triathlon Lac-Etchemin: déjà 350 inscriptions

Le triathlon Lac-Etchemin en est à sa deuxième année. Sa popularité est telle que l’organisation a annoncé qu’il ne restait plus que 50 places sur les 400 disponibles.

C’est le 3 septembre que des athlètes de tous les âges et de tous les niveaux se rassembleront autour du lac Etchemin. Plusieurs catégories sont offertes et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 août.

Il est possible de participer à un triathlon ou un duathlon dans ces catégories : Initiation (12 ans et plus), Sprint (16 ans et plus) et Coupe Québec-Triathlon olympique (18 ans et plus).

Il y a également le niveau jeunesse permettant aux 14-15 ans et 12-13 ans de participer. D’ailleurs, ces deux catégories ont presque atteint la limite d’inscriptions.