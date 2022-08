Nouvelle saison pour la ligue de volleyball Beauce-Smash

La ligue de volleyball Beauce-Smash reprend ses activités en septembre. Elles se poursuivront jusqu’à la fin avril. Des sélections ont lieu pour classer les joueurs dans les différentes catégories.

Il y aura une soirée complète d’évaluations par catégorie. La première aura lieu le mardi 6 septembre de 18 h 30 à 22 h à l’école des Deux-Rives pour la classe A.

Les évaluations se poursuivront aux mêmes heures le 13 septembre pour le B, le 20 septembre pour le C+, le 27 septembre pour le C- et le 3 octobre pour le D également aux Deux-Rives.

La saison débutera le 4 octobre et les parties se dérouleront aux Deux-Rives pour le A, B, C+, C- et le 10 octobre pour le D au gymnase des Sitelles.

Un descriptif des catégories se retrouve sur la page Facebook. Il est demandé aux gens de se présenter dans le calibre qui les représente le mieux.

La ligue Beauce-Smash est la plus ancienne de la Beauce et existe depuis plus de 44 ans et est ouverte à tous les joueurs âgés de 16 ans et plus.