Autodrome Chaudière: le contrat d'André Poulin renouvelé pour trois ans

Le conseil d’administration de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction vient de renouveler pour trois ans le contrat de son directeur général, André Poulin.

L'annonce a été faite aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

Ce dernier se voit confier, entre autres choses, la gestion des livres des règlements, l’établissement des horaires des courses, le calendrier des programmes, les ressources humaines ainsi que les points ponctuels de l’Autodrome.

« Mon premier mandat sera de faire grandir davantage nos classes et de tenter d’apporter une nouvelle formule en Nascar Late Model en impliquant d’autres intervenants du Stock Car, a indiqué le principal intéressé.

De plus, je tiens à annoncer dès maintenant qu'en 2023, il y aura deux championnats distincts en Nascar Sport Compact Amateur. Ainsi, les pilotes feront, soit partie de la division Senior ou celle de Développement. »

De plus, dès cet automne, et cela en collaboration avec les pilotes, il entreprendra une actualisation des livres des règlements pour toutes les catégories de courses, afin d’être le plus à jour possible en la matière.

Même s'il oeuvre à temps plein à l’Autodrome Chaudière, André Poulin poursuivra son travail de promoteur de la Série Sportsman Québec TEC et Mini Sportsman Fromagerie Victoria.

« Nous sommes très heureux du renouvellement du contrat d’André [...] Nous lui donnons un mandat complet afin d'offrir aux spectateurs des programmes de courses à la hauteur de leurs attentes », ont signifié les membres du conseil d'administration dans le communiqué.