Les corps des cadets de la région débutent leur année

Les onze corps et escadrons de cadets de la région reprendront leurs activités à partir du 7 septembre dans chacune de leur communauté respective.

On compte un total de 400 cadets répartis dans la zone Chaudière-Appalaches. Ils sont situés à Sainte-Marie, Saint-Joseph, Beauceville, Saint-Georges, Saint-Martin, Lac-Etchemin, Sainte-Justine et Saint-Zacharie, Thetford Mines et Lac-Mégantic.

Le Programme des cadets est un programme d’envergure nationale qui s’adresse aux jeunes Canadiens âgés de 12 à 18 ans qui souhaitent participer à une multitude d’activités divertissantes, stimulantes et valorisantes, tout en apprenant à connaître les activités des Forces armées canadiennes.

Il permet aux adolescents de se préparer à la vie moderne en intégrant un groupe soudé. Toutes les activités sont gratuites. Il est d’ailleurs permis de s’inscrire à tout moment de l’année.

Chaque corps ou escadron s’entraîne dans sa communauté à des lieux et des moments différents. Pour obtenir plus d’information, visitez le site web cadets.ca et la page Facebook Cadets de Chaudière-Appalaches.