Le Défi des 4 Versants de retour pour une neuvième année

Le 24 septembre, pour une neuvième année, le Défi des 4 Versants Alkegen est de retour à Saint-Elzéar-de-Beauce. Les participants auront plusieurs parcours à leur disposition.

Le but est de favoriser la pratique de l’exercice physique. Il sera possible de courir le 5,7 km, le 12,5 km ou le 17,7 km.

L’évènement se targue d’offrir un décor bucolique et une diversité de sentiers et de point de vue. Les coureurs passeront dans des sentiers boisés et dans des parcours agricoles.

Pour nouveauté cette année, la Grande Marche Lions est offerte aux personnes qui ne veulent pas courir, mais en profiter pour bouger.C’est en collaboration avec le Club des Lions de Saint-Elzéar.

C’est un parcours de 5,7 km à la marche avec une dénivellation d’environ 71 m. Depuis la première édition du Défi, les Lions de St-Elzéar ont toujours été présents à l’activité. Cette année, ils souhaitaient inciter toutes les tranches d’âge à l’importance de l’activité physique.

Pour une deuxième année, le Défi Corporatif Les Pères Nature en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est de retour.

Après le succès de l’an dernier, les entreprises ont réalisé l’importance de l’activité physique en milieu de travail et que le Défi pouvait être une excellente occasion pour d’accroître le sentiment d’appartenance des employés.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire au : www.defi4versants.ca