Des courses automobiles pour honorer les vétérans et les militaires

La Série Sportsman TEC honorera ses militaires lors d’un événement digne des plus belles courses Nascar aux États Unis.

En effet, le programme de courses du 17 septembre à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction sera un évènement pour les vétérans et militaires actifs. Le promoteur de l’évènement, André Poulin, tenait à rendre hommage à tous ces gens d’une façon bien spéciale.



Pour l’occasion, les participants auront le plaisir d’assister à une présentation de la musique du Royal 22e Régiment, une première au Québec dans un contexte hors militaire. La prestation se déroulera durant la présentation des pilotes qui feront plus de 150 tours lors de cette dernière course de la saison.



Des hélicoptères de l’Escadrille 430 des Forces armées canadiennes voleront dans le ciel de Vallée-Jonction à la fin de l'hymne national qui sera joué par les musiciens du Royal 22e Régiment.

Cette journée exceptionnelle sera rendue possible grâce à la participation de Michael Girard, propriétaire des Fromageries Victoria de Beauport, Québec et Lévis.

Les pilotes des classes Mini Mods (25 tours), Nascar Sports Compact Amateur (50 tours) et Nascar Truck (50 tours) seront de la partie avec des bourses rehaussées grâce aux partenaires Entreprises M3 et Construction P.L. Gosselin Inc. Les deux divisions de la Série Mini Sportsman Fromagerie Victoria seront également présentes pour la dernière course du championnat. Une chaude lutte est

Sur présentation d’une carte d’identité du service militaire, les vétérans et membres des FAC auront droit à un rabais de 50 % sur leur billet d’entrée.

Le programme principal débute à 15 h 40 et le site sera accessible dès 13 h.