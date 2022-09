Les Condors jouent leur match inaugural ce soir

C’est ce soir à 20 h, au centre sportif Lacroix-Dutil, que les Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches entameront leur saison avec ce match inaugural contre le VC de Laval.

Mentionnons que cette dernière équipe vient de faire son entrée dans le circuit Figsby. Ce sera une belle occasion pour les joueurs du nouvel entraîneur-chef Jonathan Ferland de se mesurer à une toute nouvelle formation.

Cette première partie permettra au Cégep Beauce-Appalaches de présenter les joueurs qui constituent sa nouvelle équipe de hockey.

Rappelons que lors de la dernière saison, les Beaucerons avaient terminé troisième au classement général de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ). Ils ont ainsi obtenu le titre de champions de la division Est en saison régulière. Ils avaient également participé à la finale des séries éliminatoires de la Coupe Napa.

« Nous sommes contents de débuter la saison à la maison et de permettre aux jeunes de donner leurs premiers coups de patin devant les membres de leur famille et amis. Les gars ont travaillé fort depuis environ un mois sur la glace et hors glace pour être prêts pour le début de saison. Notre équipe sera travaillante et compétitive à tous les matchs », mentionne l'entraîneur-chef des Condors.

La formation est repartie à neuf cette année avec l’arrivée du nouvel entraîneur Jonathan Ferland et un bon nombre de nouveaux joueurs. Toutefois, ils affirment avoir toujours les mêmes valeurs et les mêmes ambitions.

La présaison 2022-2023 a donné un bref aperçu de leur talent grâce à trois victoires en quatre matchs hors concours.

« Cette année, nous avons une équipe de caractère, majoritairement plus jeune et composée exclusivement de joueurs aux études, dont 21 étudiants au Cégep Beauce-Appalaches. Notre équipe de professionnels encourage nos étudiants-athlètes à progresser tant sur la glace qu’au niveau académique en leur offrant un encadrement particulier qui favorise l’atteinte de leurs objectifs sportifs et scolaires », a indiqué Daniel Laflamme, directeur adjoint aux études, programmes et vie étudiante.

Parmi les mesures pédagogiques mises en place pour permettre un développement complet de ces étudiants-athlètes, notons la mise en place d’ateliers d’études, un soutien constant offert par un aide pédagogique individuel (API) et une présence aux cours contrôlée. L’organisation peut aussi compter sur des entraîneurs et des préparateurs physiques hautement qualifiés qui permettent aux joueurs d’optimiser leur développement sportif.

Calendrier de la saison 2022-2023

La population beauceronne est invitée à venir encourager son équipe dont plus de la moitié des joueurs proviennent de la région.

Les Condors hockey disputeront 48 matchs au cours de la saison 2022-2023, dont la moitié à domicile. Pour consulter le calendrier de la saison 2022-2023 des Condors.