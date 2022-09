Les Dragons trébuchent devant les Sphinx

Les Dragons Juvénile de la Polyvalente de Saint-Georges se sont inclinés 30-9 devant les Sphinx de l’École secondaire Jacques-Rousseau de Longueuil, qu’ils recevaient le vendredi 9 septembre.

La défensive des Dragons leur permet de s’inscrire tôt en début de match, alors que les Sphinx concèdent un touché de sûreté de deux points. En début de deuxième quart, les services ambulanciers sont nécessaires alors qu’un joueur des Dragons se blesse. Les Phénix inscrivent un touché, puis Hubert Drouin réplique rapidement en captant une passe de touché pour les Dragons. Les Phénix reprennent les devants 14-9 en fin de première demie.

En deuxième demie, plusieurs maladresses font en sorte que les Dragons ne s’inscrivent pas davantage au tableau et que les Phénix inscrivent deux autres touchés. Les Dragons concèdent à leur tour un touché de sûreté avec moins de quatre minutes au match, confirmant la victoire de 30-9 des visiteurs.

L’offensive des Dragons a été limitée à 108 verges par la passe et à 92 verges au sol. Gabriel Leclerc a cumulé un total de 89 verges. En défensive, les joueurs les plus sollicités furent Thomas Poulin (8,5 plaqués) et Alexis Busque (4,5 plaqués). Jacob Dutil, Raphaël Bélanger et Olivier Fortin ont cumulé chacun 4 plaqués.

« Nous avons été brassés par l’adversaire, en plus d’avoir commis plusieurs erreurs sur les trois unités. Le nombre de pénalités et le manque d’efficacité de notre attaque aérienne ont cassé notre rythme. Nous avons un gros potentiel comme équipe, mais nous ne l’avons pas démontré sur le terrain vendredi soir. Nous rebondirons la semaine prochaine, j’en suis sûr, en faisant les ajustements nécessaires pour revenir vers le succès! », a commenté l’entraîneur-chef des dragons, Carl Dallaire.

Les Dragons joueront à Trois-Rivières le vendredi 16 septembre, où ils affronteront le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph à compter de 19 h 30. Les deux équipes présentent une fiche de 1-1.

Texte de Frédéric Poulin, Responsable des communications des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges.